Spiele-Shop-Inventar nach 25 Jahren wiederentdeckt

In der Gaming-Welt sind 25 Jahre eine Ewigkeit: Mitte der Neunziger baute Sega noch Konsolen, Sonys PlayStation war frisch am Markt, die Xbox gab es noch nicht und Nintendo dominierte alles. Im US-Bundesstaat Nebraska unternahm der Besitzer eines Spiele-Shops nun eine Zeitreise in diese Epoche: Er erstand das teils noch originalverpackte Sortiment eines vor mehr als 25 Jahren geschlossenen Gaming-Geschäfts.