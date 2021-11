Xbox-Boss will Retro-Games für Nachwelt erhalten

Emulatoren bisher meist aus inoffizieller Quelle

Spiele-Enthusiasten gehen dieses Problem seit Jahrzehnten mit sogenannten Emulatoren an, mit denen die Originalplattform auf einem modernen PC oder einer aktuellen Konsole simuliert und das Spiel so zum Laufen gebracht wird. Die sind allerdings meist Projekte engagierter Tüftler und werden nicht von den Herstellern der Originalhardware bereitgestellt. Sammler und Retro-Fans werden dadurch in eine rechtliche Grauzone gedrängt, manche Gaming-Konzerne gehen aktiv gegen Emulatoren vor.