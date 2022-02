Ukraine: Putins Verbündete verweigern Gefolgschaft

Gemeinsame Manöver in Weißrussland

Nach Angaben aus Minsk telefonierten Russlands Präsident Wladimir Putin und Lukaschenko am frühen Donnerstagmorgen. Die beiden engen Verbündeten hatten zuletzt ein gemeinsames großes Manöver in Weißrussland abgehalten, auch im Süden der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zur Ukraine. Der Kreml sicherte diesbezüglich zu, dass russische Soldaten nach der Übung wieder an ihre Standorte zurückkehren sollten.