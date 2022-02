Deutschland: „Massivste Sanktionen“ gegen Russland

„Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte Baerbock. „Dieser Krieg in unserer Nachbarschaft wird auch für uns in Deutschland Folgen haben“, sagte sie unter Verweis auf steigende Energiepreise und fallende Aktienkurse. Man müsse aber nun entschlossen für die europäische Friedensordnung eintreten, die seit Jahrzehnten Grundlage für Wohlstand und Frieden sei. „Wir sind alle fassungslos, aber wir sind nicht hilflos“, betonte sie.