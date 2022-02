Angst vor neuen Bomben: Menschen flüchten aus Kiew

Selbst in der U-Bahn in Kiew waren Donnerstagfrüh laut Augenzeugenberichten ungewöhnlich viele Menschen mit Koffern und Taschen zu sehen. Manche hatten Lebensmittel dabei, andere suchten unter den Straßen der Stadt Zuflucht. Die Unruhe ist verständlich: Viele Bewohner Kiews wurden am Donnerstag von Sirenen aus dem Schlaf gerissen. Zudem seien Explosionen auch in der Hauptstadt zu hören gewesen, zum Teil richteten Einschläge Schaden an. Flugzeuge tauchten über der Stadt auf.