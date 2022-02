Activision lässt „Call of Duty“ 2023 pausieren

„Call of Duty: Warzone 2“ könnte Lücke füllen

Mit dem „kürzlich erschienen Eintrag“ ist höchstwahrscheinlich das Mitte September 2021 veröffentlichte „Call of Duty: Vanguard“ gemeint, das im wichtigen Weihnachtsgeschäft mit EAs „Battlefield 2042“ konkurrierte und seitens der Fachpresse eher mäßige Kritiken einheimste. Gänzlich verzichten müssen Gamer aber wahrscheinlich auch 2023 nicht auf „Call of Duty“: Anstelle des regulären Ablegers könnte Gerüchten zufolge im nächsten Jahr der zweite Teil des Free-to-Play-Online-Shooters „Call of Duty: Warzone“ erscheinen.