„Call of Duty: Warzone“ greift „Fortnite“ an

Activision startet mit „Call of Duty: Warzone“ einen Angriff auf den Battle-Royale-Champion „Fortnite“: In dem Free-to-Play-Titel für PC, PS4 und Xbox One können seit Dienstag bis zu 150 Spieler um ihr Überleben kämpfen oder sich im Modus „Plunder“ (dt. „Beutejagd“) gegenseitig die Taschen leeren. Der offizielle Launch-Trailer stellt die beiden Modi sowie verfügbaren Vehikel vor. Der Download beträgt je nach Plattform zwischen 83 und 101 Gigabyte, der offizielle Startschuss erfolgt hierzulade um 20 Uhr. Ausnahme: Besitzer der aktuellen Version von „Call of Duty: Modern Warfare“ können die „Warzone“ bereits ab 16 Uhr betreten und müssen zudem nur 18 bis 22 Gigabyte herunterladen.