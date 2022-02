Im „Eiskasten“ lief Toptalent Andexer richtig heiß

Lukas Haslinger, der für den HSV Saalfelden an den Start ging, konnte am Schießstand nicht das abrufen, wozu er im Stande ist, und musste sechs „Fahrkarten“ hinnehmen. Am Ende stand Rang 41 unmittelbar vor Daniel Glaßer (OÖ) zu Buche. Fabian Müllauer, wie Haslinger aus Saalfelden, ging aufgrund einer Verkühlung in den letzten Tagen vorsichtshalber nicht an den Start und legt den Fokus auf den Sprint am Freitag.