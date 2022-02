Massenmord des NS-Regimes in Videos verharmlost

Gut oder böse. Worte, die die angeklagte Akademikerin beim Prozess in Salzburg oft benützte. „Meine Videos drehen sich zu 99 Prozent über das Gute im Menschen“, meinte sie. Seit 2016 filmte sich die Künstlerin selbst aus ihrem Garten, teilte die Videos via Telegram mit der Welt. Bei Youtube dürfe sie das nicht mehr – Account gesperrt. In zwei Videos hat sie aber Parallelen mit Corona-Toten und dem Massenmord durch das NS-Regime gezogen und Schlussfolgerungen getroffen, die für Neher eine Verharmlosung der NS-Gräueltaten darstellten – und damit das Verbotsgesetz 3H verletzten. Nicht nur: Laut Neher habe die Frau „gegen Juden zu Hass aufgestachelt“.