Drogen! 17-Jährige im Zillertal ist weiteres Opfer

Innsbruck: Zwei Männer aus der Szene tot in Tiefgarage

Im Innsbrucker Fall hatte eine Reinigungskraft die Opfer laut TT tot in der Tiefgarage in der Tschamlerstraße (Wilten) entdeckt - ein bekannter Szene-Treffpunkt. Die Rettung konnte nur mehr den Tod der Männer feststellen. Sie dürften bereits mehrere Stunden tot gewesen sein. Das Duo soll seit einiger Zeit obdachlos gewesen sein und war als schwer drogenabhängig bekannt. Auch in diesem Fall fand eine Obduktion statt und ein toxikologisches Gutachten soll Aufschluss über den Drogenkonsum geben.