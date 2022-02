Neues Konzept für bessere Hilfe bei Suchtkrankheit

Drogenersatztherapie in allen Bezirken

Auch die Schaffung von mehr Therapieplätzen, Tageskliniken und spezialisierten Akut-Stationen – auch in den Bezirken – gehört zu den Maßnahmen. Haring weist dabei auf die „zentrale Rolle der Hausärzte“ hin. Drogenersatztherapie soll künftig nicht nur in Innsbruck angeboten werden, sondern in allen Bezirken. Ebenfalls Ziele: Schaffung von speziellen Betreungs- und Wohnformen für Suchtkranke und eigene Programme für Junge.