Reinigungskraft entdeckte Leichen in Tiefgarage

Schrecklicher Fund in Innsbruck: Eine Reinigungskraft hat bereits Samstagfrüh in einer Tiefgarage im Stadtteil Wilten zwei Leichen entdeckt. Laut Polizei handle es sich bei den Toten um Männer im Alter von 23 und 39 Jahren, die möglicherweise an einer Drogen-Überdosis gestorben sind.