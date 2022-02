Vorbereitung geht in die heiße Phase

Eine Woche Mallorca (Sp) liegt hinter Vorarlbergs Nachwuchsmountainbikern, die sich in den Semesterferien auf der Balearen-Insel intensiv auf den herrannahenden Saisonstart vorbereitet haben. Für Julius Scherrer war es nach Gran Canaria im Dezember das zweite Trainingscamp über den Winter. Diesmal wurde die Intensität jedoch gesteigert. „Ich bin fast täglich harte Intervalle und Sprints gefahren“, so der Übersaxner, der bereits am Sonntag in Verona (It) das erste Rennen bestreiten will. „Das wird mein Debüt in der U23/Elite-Klasse, bei dem ich vor allem herausfinden will, wo ich stehe“,