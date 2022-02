Mit 27 Erststichen Tiefststand bei Impfung

Neue Teststrategie erwartet

Das Land will bei den Auffrischungsimpfungen verstärkt auf den niedergelassenen Bereich setzen, zudem soll es im Sommer eine weitere Impf- und Aufklärungskampagne mit Schwerpunkt Boostern geben, kündigte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) an. In der Frage, ob man an der Impfpflicht weiter festhalten soll, will sie sich aber nicht festlegen. Es sei „nicht Aufgabe der Politik hier Wunschvorstellungen zu entwickeln“, meinte sie und verwies auf die Kommission, die das nun prüfe. Auch welche Teststrategie sie in Zukunft präferieren würde, ließ sie offen. Nur soviel: Der Bund müsse eine Teststrategie entwickeln, „die finanzierbar ist“. Zudem fordert Haberlander eine Taskforce, die sich mit neuen Virusvarianten befasst.