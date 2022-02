Vinyl-Verkäufe hängen Musik-Downloads deutlich ab

1. „Wellerman“ - Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted

2. „Bad Habits“ - Ed Sheeran

3. „Stay“ - The Kid Laroi & Justin Bieber

4. „Good 4 U“ - Olivia Rodrigo

5. „Beginn‘“ - Måneskin

6. „Save Your Tears“ - The Weeknd

7. „Friday“ - Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman

8. „Love Tonight“ - Shouse

9. „Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

10. „Heat Waves“ - Glass Animals