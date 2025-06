Acht Beschäftigte für zwei Minuten Arbeit

Auch beim Medieneingang ins Stadion sitzen sechs Menschen, die eine Sicherheitskontrolle durchführen. Anschließend gibt es im Pressebereich der Arena erneut zahlreiche Angestellte, die einen zu den Plätzen weisen. Das ist zwar alles ganz nett, aber trotzdem unnötig. Das Budget, das für diese Arbeiter ausgegeben wurde, hätte FIFA-Präsident Gianni Infantino besser in das Marketing für die Veranstaltung stecken sollen. Denn in den Städten, in denen gespielt wird, ist nicht viel Werbung für das Turnier zu sehen. So ist es auch nicht überraschend, dass die Amerikaner, für die American Football, Basketball, Baseball und Eishockey die wichtigsten Sportarten sind, kaum Interesse an der Klub-WM zeigen und viele Stadienplätze leer bleiben.