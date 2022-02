Impfung für Kinder unter 5 Jahren wird zugelassen

Im aktuellen Report der Corona-Krisenkommission GECKO stellen die Experten eine Zulassung der Impfung für Kinder unter fünf Jahren in Österreich in Aussicht. Nach Angaben von Kommissionschefin Katharina Reich werde es „schon bald“ so weit sein. Neues gibt es auch zum Thema Wirksamkeit der Impfung und bei Long Covid bei Kindern.