Hundebesitzerin wird von einem Tierhasser bedroht

Die zweite Zeichnung mit „Belo Bum Amen“ wurde am 18. Februar in den Postkasten geworfen. „Mit der ersten Zeichnung war ich bei der Polizei. Die kann aber nichts tun“, ist die Frau enttäuscht, da ihr Hündchen rechtlich nur als Sache gewertet wird. „Da muss sich endlich etwas ändern!“, meint die Althofenerin. Sie hat die Drohzeichnungen auch auf Facebook gepostet. „Vielleicht hat jemand was bemerkt, das uns helfen kann!“