Ex-Altacher als „Sargnagel“ für die Vorarlberger

Im „zweiten“ Bildungsweg schafft es der Kroate dann über BW Linz und Ried nach Klagenfurt. Gestern schoss er sein erstes Tor in der Bundesliga. Damit reiht sich Pecirep in eine ganze Reihe von Spielern ein, die nach dem Abgang von den Rheindörflern ihrem Ex-Klub ein Tor machten, insgesamt sind es schon 16, die 24 mal einnetzten. Allein in dieser Saison haben neben Pecirep auch schon Manfred Fischer - in der Vorwoche für Austria Wien - und Valentino Müller - im Herbst für Tirol - getroffen.