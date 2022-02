KAC kassiert in Bozen bereits 4. Pleite in Folge!

Der KAC hat im Rennen um einen Platz in den Top-6 der ICE Hockey League einen weiteren Rückschlag kassiert! Beim aufgrund von Corona-Sorgen zuletzt pausierenden HCB Südtirol verlor Österreichs Eishockey-Meister am Sonntag mit 2:3 und damit das vierte Spiel in Folge. Die Klagenfurter fielen in der Tabelle auf Platz acht zurück, da neben Bozen auch Znojmo mit einem klaren 8:0 bei Olimpia Ljubljana einen Sieg feierte