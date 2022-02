Klein-Maja ist nach Fenstersturz wieder daheim

Auch wenn alles halbwegs gut ausgegangen ist, der Schreck sitzt den Eltern der Vierjährigen wohl noch in den Gliedern: Der Vater (45) entdeckte am Samstag seine Tochter am Kopfsteinpflaster unter einem Fenster sitzen. Maja war, während der Vater in unmittelbarer Nähe kurz etwas erledigte, unbemerkt übers Sofa zum Fensterbrett geklettert. Als sie das Fenster aufmachte, bekam sie Übergewicht und stürzte zwei Meter tief ab. Als der Vater sie fand, war das Kleinkind ansprechbar, wurde aber zur Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Uniklinikum geflogen. „Das Kind hat nur leichte Verletzungen erlitten und darf noch heute nach Hause“, hieß es am Sonntag.