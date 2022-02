Weit über 100 Tote nach Erdrutschen in Brasilien

Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Erdrutschen im brasilianischen Teilstaat Rio de Janeiro ist erneut gestiegen. Die Behörden gaben die Zahl der Toten am Samstagnachmittag (Ortszeit) aktualisiert mit mindestens 146 an. Unter den Toten waren 26 Kinder. Die Suche in der Stadt Petrópolis nach Vermissten in den Trümmern der durch die Erdmassen zerstörten Häuser dauerte an. Vier Tage nach dem Unglück gab es aber kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden.