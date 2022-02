Mopedlenker lieferte Polizei wilde Verfolgungsjagd

Gegen 20 Uhr raste der Jugendliche mit seinem auffrisierten Moped an einer Polizeistreife vorbei und missachtete die Anhaltezeichen der Beamten. „Auf seiner Fluchtfahrt fuhr er besonders rücksichtslos, mit weit überhöhter Geschwindigkeit und beging eine Vielzahl an Verwaltungsübertretungen“, schildert ein Polizist. Wegen seiner gemeingefährlichen Fahrweise verlor er daraufhin die Herrschaft über das Moped und stürzte zu Boden. Verletzt wurde er mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert. Anzeige!