Austria Lustenau startet mit 2:1 gegen Lafnitz!

Austria Lustenau ist erfolgreich in die Frühjahrs-Saison der 2. Liga gestartet! Die Vorarlberger besiegten den SV Lafnitz am Samstag mit 2:1 und bauten damit ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den nicht aufstiegsberechtigten Verfolger FC Liefering vorerst auf sechs Punkte aus. Die „Jungbullen“ sind erst am Sonntag in St. Pölten im Einsatz. Voll punkten konnte auch der Vierte Amstetten, der beim Heim-4:0 gegen Abstiegskandidat Dornbirn keine Mühe hatte. Wacker Innsbruck verpatzte hingegen das erste Spiel 2022, kassierte einen Tag nach der Enthüllung des neuen Geldgebers Thomas Kienle eine 2:3-Niederlage in Kapfenberg.