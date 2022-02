Zwei Jahre Pandemie - und die Überforderung bleibt

Europa hatte in den vergangenen Jahrzehnten das Glück, von Pandemien verschont geblieben zu sein. Die Überforderung vieler Institutionen bleibt aber selbst zwei Jahre nach Pandemiebeginn offensichtlich. Für den Forscher Peter Klimek führt daher kein Weg am Aufbau einer wissenschaftlich exzellenten, gesamtstaatlich organisierten Einrichtung vorbei, in der das Management professionell geleistet werden kann. Dazu müsse sich an der hiesigen Kultur aber einiges ändern.