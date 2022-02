Masken-Aus „medizinisch nicht nachvollziehbar“

Nachtgastronomie bringt vermehrt Ansteckungen

Hier müsse man allerdings differenzieren, meinte Hutter. Im Handel sehe er etwa „kein großes Problem“ dabei. Vor allem in Verbindung mit der wiedereröffneten Nachtgastronomie könne es hier aber zu Problemen kommen. Hutter merkt an, dass die Nachtgastronomie „vielfältig“ ist - das fängt beim „kleinen Lokal“ an, in welchem man zu später Stunde noch „mit Freunden auf ein Getränk“ sei. In den Nachtclubs - welche laut Hutter „am 5. März bestimmt noch Indoor sein werden“ - wird es sich drängeln und vermehrt zu Ansteckungen kommen.