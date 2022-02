Nehammer: Öffnungen „wenn es sein muss“ überdenken

Man werde beobachten, ob es bis dahin eine „andere Notwendigkeit“ gebe, „das ist derzeit aber nicht der Fall“, so der Kanzler im Interview mit dem Ö1-„Morgenjournal“. Nehammer betonte, dass die am Mittwoch angekündigten Lockerungen in einem „kontrollierten Prozess“ erfolgen, der gemeinsam mit den Experten des Krisenstabs GECKO entwickelt worden sei. Bis zum 5. März würden jedenfalls weiterhin Maskenpflicht und 3G-Regel, etwa in der Gastronomie, gelten.