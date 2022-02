Kein weiterer Patzer in Klagenfurt erlaubt

Indes hat sich Trainer Ludovic Magnin bei einem Klubabend den Altacher Fans näher vorgestellt. Der Schweizer betonte in einem Interview im Klubheim das Miteinander, das in Altach gepflegt wird: „So etwas wie hier habe ich schon lange nicht erlebt“, meinte der Schweizer. Dessen Appell sich natürlich auch an die Fans richtete: „Vor allem beim Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Admira brauchen wir die lautstarke Unterstützung unserer Fans.“