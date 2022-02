Überragend! Doncic begeistert mit 49-Punkte-Gala

Basketball-Star Luka Doncic hat beim 125:118 seiner Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans in der NBA erneut eine Topleistung abgeliefert. Der Slowene erzielte beim Auswärtserfolg am Donnerstag 49 Punkte, 15 Rebounds und acht Vorlagen. Auf seine Saison-Bestmarke fehlten Doncic nur zwei Zähler. Mit dem siebenten Sieg in den vergangenen zehn Partien haben die Texaner das Ziel Play-off-Teilnahme weiter klar im Blickfeld.