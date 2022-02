120 Millionen für die Großkaserne Villach

Die Großkaserne in Villach ist eines der größten Projekte, das je vom Verteidigungsministerium umgesetzt wurde. Es werden Neubauten in einem Umfang von 81.000 Quadratmetern errichtet. Tanner kündigt auch eine „gute Lösung“ für Klagenfurt an. Das Projekt einer neuen Großkaserne werde evaluiert, so Tanner.