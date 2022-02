Klare Mehrheit will an Impfpflicht festhalten

Erstimpfungen kommen nicht in Schwung

In Zahlen gegossen hat die Einführung der Impfpflicht bislang jedoch keinen nennenswerten Erfolg auf die Impfquote gebracht. Seit Anfang Februar kam es schließlich zu kaum Erstimpfungen in Österreich - täglich sicherten sich zuletzt weniger als 0,01 Prozent der Bevölkerung einen ersten Stich.