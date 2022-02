Die Dornbirner Bulldoggen sind „nicht spielfähig“

„Da sich die Dornbirn Bulldogs aus gesundhetlichen Gründen selbst für ,nicht spielfähig I unfit to play‘ erklärt haben, werden die geplanten Begegnungen gegen die Vienna Capitals am Freitag, dem 18. Februar und gegen die Black Wings Linz am Samstag, dem 19. Februar nicht gespielt“, teilte die ICE HOckey League am frühen Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit.