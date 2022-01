„Unfit“-Erklärung der Capitals hat böse Folgen

Die Capitals waren bereits am Freitag bei Ljubljana (4:5 n.V.) stark ersatzgeschwächt angetreten. Sie wollten laut eigenen Angaben bereits diese Begegnung verschieben, die Liga lehnte den Antrag aber ab. Mit mittlerweile sechs Corona-Fällen und weiteren Verletzten folgte am Samstag dann die eigenmächtige „unfit to play“-Erklärung. Die Liga hätte erst am Spieltag über die Durchführbarkeit entschieden, das war den Caps zu kurzfristig.