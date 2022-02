Hund biss Polizist bei Rettung auf der Autobahn

Mehrere Autofahrer hatten in Linz-Urfahr Alarm geschlagen, als am Abend ein Vierbeiner auf der Fahrbahn umherlief. Kefermarkter Autobahnpolizisten machten sich auf die Suche, fanden aber das Tier vorerst nicht. Doch dann fiel ihnen auf, dass in der Gegenrichtung, also Richtung Freistadt, Fahrzeuge auf der Autobahn angehalten hatten und sich ein Stau bildete. Drüben angekommen war der Grund rasch klar: Der Hund hatte die Fahrspur gewechselt, und die tierfreundlichen Autolenker stoppten lieber, als ihn zu überfahren. Schließlich konnte man den verängstigten Hund, es war ein kleineres Exemplar, unter einem Auto aufspüren. Als ein Beamter nach ihm griff, schnappte der Vierbeiner in Panik nach der Hand des Retters und fügte ihm eine blutende Wunde zu.