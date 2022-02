Schulabmeldungen: Kommission wird Kinder prüfen

Aufgrund des starken Anstiegs an Schulabmeldungen sollen heuer eigene Kommissionen die Externistenprüfungen am Ende des Schuljahres abnehmen. So sollen die Lehrer an den einzelnen Schulstandorten entlastet werden. Prüfen sollen vor allem Schulqualitätsmanager (früher Schulinspektoren) - und zwar gebündelt nicht an jeder Schule, sondern in der jeweiligen Bildungsregion.