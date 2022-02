Saison verlängert: Langlaufen über Ferien hinaus

Langlaufen sogar am See

Am Weißensee heißt es nach wie vor; Langlaufen am Berg, um und sogar auf dem See. Die 40 Kilometer langen Loipen führen auf der Panorama-Stecke bis auf den Naggler Nock und selbst am Eis ist bei geringer Schneelage das Langlaufen möglich. Als besondere Attraktion kann man in Techendorf sogar ein Lasergewehr ausborgen und sich im Biathlon versuchen.