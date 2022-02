Nach „Derbysieg“ plant Goalie Dahm nächsten Coup

Gegen Lettland lief es für die Dänen erst nicht gut, sie lagen mit 1:2 zurück - ehe Julian Jakobsen (vorbereitet durch Vienna-Capitals-Stürmer Nicolai Mayer!) in Minute 37 ausglich. Am Ende traf noch Markus Lauridsen in Minute 42 zum 3:2-Sieg und Aufstieg. „Es lief zwei Drittel lang überhaupt nicht, wir haben uns am Ende aber immer weiter gesteigert“, freut sich Dänemark-Tormann Sebastian Dahm, der in den ersten 40 Minuten drei Alleingänge der Letten abwehren konnte. „Bei den ersten Olympischen Spielen für unser Land überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen, ist einfach genial. Und die Form ist richtig gut!“ Denn die Skandinavier halten bei drei Siegen aus vier Partien, mussten sich nur Russland mit 0:2 geschlagen geben.