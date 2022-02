„Auch Spitzensportler haben Physiotherapeuten!“

Viele Zusatzausbildungen später hat Norbert Ziegler seine Freude an der Arbeit mit Pferden zum Beruf gemacht. „Wir Menschen kennen das, wir sind gestresst und verkrampft, der Rücken schmerzt, der Nacken ist verspannt. Das alles stört unser Allgemeinbefinden. Wir gönnen uns ein Wellness- oder Fitnessprogramm und erfahren Entspannung und Wohlbefinden. Was uns gut tut, tut auch dem Tier gut. Durch Wohlfühlen und Vertrauen wird die Beziehung von Mensch und Tier gestärkt“, so der Wahl-Pöttschinger. Sein Friese „Bertus“ steht in einem Pferdestall in Neufeld an der Leitha und macht bei den Übungen, die sein Herr da mit ihm durchführt, geduldig mit. Auch viele der anderen Pferde, die hier stehen, durften seine Zuwendung schon genießen.