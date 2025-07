Wahre Champions treten am Höhepunkt zurück

Markus Fuchs steckt in einem Körper, als hätte ihn Michelangelo mit dem Meißel bearbeitet. Nahe der Perfektion! Wie eine Statue steht der Europameister aus Oberwart bei der Bodybuilding & Fitness-Weltmeisterschaft in La Ciotat an der französischen Côte d’Azur auf der Bühne, präsentiert der Jury jeden einzelnen Muskel, den er in jahrzehntelanger, mühseliger Trainingsarbeit auf- und ausgebaut hat. Man ist sich einig: Der 43-Jährige darf sich fortan Weltmeister in der Sportsmodel-Klasse bis 85 Kilogramm nennen. „Dieses Gefühl, wenn We are the Champions bei der Siegerehrung gespielt wird, wenn man auf der Anzeigetafel die rot-weiß-rote Flagge mit seinem Namen drunter sieht und dann die Goldmedaille überreicht bekommt, ist nicht in Worte zu fassen.“