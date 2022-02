Nächste Preiskeule: Sogar das Sterben wird teurer

Stimmt das? „Einzelne Tarife mit denen anderer Städte zu vergleichen, ist nicht zweckmäßig, da die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind“, erklärt Julia Stering von den Friedhöfen Wien. Die Grabkosten seien abhängig von der Lage, der Größe und vom Friedhof. Die günstigste Ruhestätte fängt bei 29,50 Euro pro Person und Jahr (295 Euro in zehn Jahren) an. Die Preise der Aufbahrungshalle hängen wiederum mit den „individuellen Wünschen“ der Angehörigen zusammen, so Stering.