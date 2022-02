Diese Teuerungen bereiten Lesern die größte Sorge

Steigerung um fast 150 Prozent in einem Jahr

Viele Mehrkosten werden beklagt, am meisten erhitzt aber die Preis-Explosion bei Strom und Gas die Gemüter. Herr Seibert wandte sich an die „Krone“ und veranschaulichte die Steigerung sehr gut, indem er seine Tarifinfo vom Strompreis mit uns teilte. Zahlte er Ende 2020 noch rund 6 Cent/kWh, waren es Ende 2021 12,5 Cent und ein Monat später rund 15 Cent. Das entspricht einer Steigerung um fast 150 Prozent innerhalb eines Jahres.