Equal Pay Day: Frauen bleiben benachteiligt

Zudem sei es immer noch so, dass Frauen in Österreich fast immer in Karenz gehen. Wenn sie in den Job zurückkehren, dann bleiben sie oft in Teilzeit. „Fast 50 Prozent der Frauen können danach nicht in den alten Job.“ Karenzzeiten bedeuten fehlende Berufserfahrung und daher auch Gehaltseinbußen.