Frauen verdienen ein Fünftel weniger als Männer

Riesenunterschiede in allen Bundesländern

Während eine Wienerin „nur“ 13 Prozent weniger verdient als ein Wiener, ist in Vorarlberg der Einkommensnachteil doppelt so hoch. Woran liegt das? „Gut ausgebildete Frauen ziehen eher in die Stadt“, sagt Moritz. „Am Land fehlt es oft an der nötigen Infrastruktur für die Kinderbetreuung.“