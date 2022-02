Wälder-Cracks holen sich die rot-weiß-rote Krone

Das gleiche nochmal nach der zweiten Eisreinigung, die Lustenauer in Unterzahl, die Gäste mit einem Tor. Die Wälder sorgten für viel Verkehr vor Hanses, der den Schuss von Ranftl nur prallen lassen konnte und Waltteri Lehtonen damit den Puck zum Nachschuss auflegte, den der Finne auch mustergültig einnetzte (46.). Die Zeit lief gegen den EHC, was sich auch am angespannten Nervenkostüm zeigte. Erste Meinungsverschiedenheiten wurden noch verbal ausgetauscht, schließlich entluden sich die Spannungen in einem Knäuel aus Spielern vor Beck. Und die Lustenauer machten es noch einmal spannend. Powerplay für den Gastgeber, Koczera mit dem Ausgleich. (55.) Das reichte natürlich noch nicht für eine Verlängerung, Flanagan nahm daher Hanses für einen weiteren Feldspieler aus dem Tor, was Simeon Schwinger mit dem Empty-Net-Treffer goutierte. Der EC Bregenzerwald gewinnt damit beide Finalspiele und holt sich erstmals den österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League.