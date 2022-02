Land krempelt Kultur- und Wissenschaftspreise um

In Gedenken an Simon Goldberger wird heuer erstmals ein Würdigungspreis gestiftet. Goldberger war der letzte Rabbiner der Synagoge Kobersdorf. Der Simon Goldberger-Preis für Erinnerungs- und Gedenkkultur wird in der Höhe von 5000 Euro einem im Burgenland tätigen Verein, einer Gemeinde, einer Einzelperson oder einer Personengruppe zuerkannt. Außerdem gelangt ein gleichnamiger Schulpreis zur Ausschreibung. Um das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro können sich burgenländische mittlere oder höhere Schulen ab der 7. Schulstufe bewerben. Infos zu den Ausschreibungen: www.burgenland.at/kulturwettbewerbe