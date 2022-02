Umfangreiches Angebot in den Semesterferien

In Mattersburg, Pinkafeld und Eisenstadt sind die Kunsteisbahnen in Betrieb. In der Landeshauptstadt dürfen Kinder am Dienstag und Donnerstag gratis Eislaufen. Die Union bietet wieder Wochenkurse an, um die Sportart auf spielerische Art mit Maskottchen Ugotchi zu erlernen (25 Euro). Zudem ist am Montag und Mittwoch der Eintritt ins Eisenstädter Hallenbad frei.