Geld oder Leben ist kein Motto

Jetzt muss Geld in die Hand genommen werden, um den Wienerinnen und Wienern in der Preisschock-Krise zu helfen. Die Teuerungen reißen gigantische Löcher in das Haushaltsbudget der meisten. Viele müssen sich entscheiden: warme Wohnung oder voller Magen? Wir schreiben seit Monatsbeginn über eine Mindestpensionistin, die ohne Essenspakete der Caritas hungern würde. Heute über eine Kellnerin, die sich für ihr Trinkgeld keine Urlaube gönnt, von einem Eigenheim ganz zu schweigen, sondern Lebensmittel. Kein Trinkgeld, kein Essen.