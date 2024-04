Das erlebte ehemaliger Kripo-Chef im Polizeijob

Einmal ging das fast fatal aus. Auf einem Betriebsgelände in Auhof rasen in der Dunkelheit vier glühende Augen auf die Ermittler zu. Sie gehören zwei angriffslustigen Dobermännern. Die Firmenleitung hatte sie angeschafft, ohne der Polizisten bescheid zu gebe. Die Fahnder retten sich knapp per Sprung über die Mauer.