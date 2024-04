Sommer mit Lücken: Die Wiener Linien kosten Kraft

Dass die Wiener Linien auf ihren Kanälen und in Medien gebetsmühlenartig auf das Ausweichen auf anderen Linien verweisen, hilft meist nur den gesünderen Mitbürgern oder jenen, die es im Alltag nicht so stressig haben. Während die Wiener Linien beim Schmähführen und den Memes im Internet durchaus bissig-gelungenen Humor beweisen, hapert es in der Praxis noch immer an allen Ecken und Enden. Meinen Kumpel regt diese Vorgehensweise auf. „Bei jeder Kleinigkeit hauen sie auf Instagram einen Witz raus, aber wenn ich in der Rush Hour zehn Minuten im strömenden Regen auf eine Bim warten muss, wird das immer mit fadenscheinigen Ausreden abgetan.“ Fakt ist - im internationalen Vergleich funktionieren die Wiener Öffis in puncto Taktung und Zuverlässigkeit noch immer erstaunlich gut. Das sollte aber nicht dazu animieren, sich zusehends mit den Schlechteren zu messen …