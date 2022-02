„Ohne Trinkgeld ist der Kühlschrank leer“

Für Ingrid Mahl sind die Preisaufschläge am deutlichsten im Supermarkt und bei Strom und Gas zu spüren. „Mir bleibt im Vergleich zurzeit vor zwei Jahren ein Drittel weniger Geld pro Monat übrig“, sagt die 81-Jährige. Sie ist ein bescheidener Mensch und kauft nur das Nötigste, aber selbst das geht sich immer weniger aus. „Produkte im Angebot kosten jetzt so viel wie davor zum regulären Preis“, beklagt die Pensionistin. Und auch beim Heizen muss sie immer tiefer in die Tasche greifen. „Bald muss ich in den Pensionistenklub gehen, um mich dort aufzuwärmen!“, befürchtet Ingrid.